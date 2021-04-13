Москва, , 08:07 — REGNUM Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал доступен на портале mos.ru. Об этом 13 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Благодаря нему у пользователей появилась возможность узнать в какой именно из городских библиотек имеется в наличии то или иное издания, а также забронировать нужную книгу онлайн. Кроме того, сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче, после чего читатель должен будет забрать его в течение трех дней. Чтобы пользоваться сервисом нужно иметь единый читательский билет и учетную запись в личном кабинете на mos.ru. Для поиска книги необходимо открыть на mos.ru раздел «Услуги» и выбрать категорию «Культура, спорт и отдых».

«Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап ― создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», ― заявила Сергунина.

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