Москва, , 00:31 — REGNUM Росреестр затянул фактическое введение в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) почти на четыре года. Такой вывод содержится в отчёте Счётной палаты России, которая проанализировала работу ведомства.

В документе говорится, что ФГИС ЕГРН планировалось запустить ещё в 2017 году, но к этому сроку система начала работать лишь формально, а фактически её внедрение в регионах завершилось в октябре 2020 года. Таким образом, почти четыре года ведение ЕГРН осуществлялось в «устаревших децентрализованных информационных системах».

Эксперты Счётной палаты отмечают, что процесс доработки единого госреестра не завершён к настоящему времени, а работа в этой системе на предыдущем этапе сопровождалась авариями и сбоями.

Из документа следует также, что общий объём финансирования на создание ФГИС ЕГРН с 2014 по 2020 год составил около 1,6 млрд рублей. Срыв госконтрактов, пояснили аудиторы, часто происходил из-за того, что сроки в них устанавливались необоснованно короткими, что приводило к их несоблюдению. Кроме того, Счётная палата выявила проблему с несвоевременным переносом данных из предыдущих версий электронных систем.

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Как пояснил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в возглавляемом им ведомстве учли замечания Счётной палаты.

«Указанные вопросы, в том числе в части качества информационных систем, требуют не «ямочного» ремонта, а комплексной работы и серьезной модернизации. Все указанные Счетной палатой замечания учтены», — сказал он.

Скуфинский добавил, что Росреестре работают «над повышением отказоустойчивости и катастрофоустойчивости центров обработки данных» и «решением конкретных жизненных ситуаций» пользователей системы.