Анкара, , 00:28 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 54 562 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Это чуть меньше, чем рекордный показатель по заболеваемости, зафиксированный в Турции 9 апреля. Тогда в республике выявили 55 941 носителя нового коронавируса. Всего с начала пандемии на турецкой территории выявили 3 849 011 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике умерли 243 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Турции достигло 34 182 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила ограничение чартерного авиасообщения с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. Отмечалось, что приостановка авиаперелетов будет действовать с 15 апреля до 1 июня.