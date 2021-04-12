Анкара, , 23:54 — REGNUM Турция продолжает вести переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» и организации её производства на территории республики. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Он напомнил, что турецкие специалисты в конце февраля приступили к токсикологическим испытаниям «Спутник V», по завершении которых вакцина может быть допущена к широкому применению.

«Промежуточные результаты испытаний вакцины выглядит как положительные», — сказал турецкий министр.

Коджа отметил, что на минувшей неделе трижды общался с российским коллегой и в ходе этих переговоров продолжалось обсуждение производства и объёмов поставок «Спутник V» в Турцию.

Напомним, в Российском фонде прямых инвестиций в январе 2021 года сообщали о договорённости с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции об организации производства «Спутник V» и начале процесса трансфера технологии турецкой стороне.

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