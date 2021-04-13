Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал корпорации серьезно отнестись к проблеме дефицита полупроводниковой продукции, убеждая, что США должны быть мировым лидером по производству компьютерных чипов. Об этом 12 апреля сообщает Associated Press.

«Нам следует создавать современную инфраструктуру, а не ремонтировать вчерашние технологии. Китай и другие страны не ждут, так что и Америке нет причин ждать», — заявил Байден и добавил, что США еще не сделали достаточных инвестиций, чтобы выйти в лидеры на глобальном уровне.

Таким образом Байден намекнул на свой инфраструктурный план на $2,3 трлн, стоимость которого президент активно пытается оправдать на фоне того, как Республиканская партия считает его слишком дорогостоящим.

«Компьютерные чипы являются частью инфраструктуры и другие страны вкладываются в их производство. США всегда осознавали важность инвестиций, так что и в этот раз нам не следует ими пренебрегать, пытаясь выйти в лидеры», — объяснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, план Байден рассчитывает воплотить в жизнь, подняв налоги и усилив контроль за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%.