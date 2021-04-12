Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, официальный портал НБА подвел итоги минувшей игровой недели, назвав лучших игроков от каждой конференции за этот период.

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж был признан лучшим игроком недели от Западной конференции. Он помог «Клипперс» одержать победы во всех четырех матчах, набирая в среднем 33,7 очка и 5,7 передачи за матч.

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Дату стал лучшим на Востоке. На прошедшей недели он в среднем набирал 31,5 очка и 3,8 передачи за матч. «Бостон» смог выиграть в трех из четырех матчей недели.