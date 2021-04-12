Тегеран, 12 апреля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Иранские власти могут решиться на жёсткие меры в ответ на диверсию, которая произошла в городе Натанзе на ядерном объекте, написал 12 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Richard Mclaren Джефф Данэм, американский комик, со своей марионеткой персонажем «Ахмед Мертвый террорист»

Зариф «Исламская Республика Иран не исключает возможности принятия всех необходимых мер в рамках международного права для защиты своих граждан и интересов».

Он указал на США как на страну, враждебную Ирану, и как на вероятного организатора теракта, в результате которого произошла авария в центре обогащения урана в Натанзе. Иранский дипломат заявил, что Вашингтон, целясь в Иран, действует, привлекая «своих террористических марионеток».

Зариф пригрозил Штатам, что если они не бросят политику, начатую 45-м президентом Дональдом Трампом, включая санкции, могут быть плохие последствия.