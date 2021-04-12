Приштина, , 23:49 — REGNUM Косовский совет по защите прав и свобод человека 11 апреля выступил с требованием о начале расследований в отношении настоятеля православного Дечанского монастыря Савы Янича.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на основании показаний свидетелей, предоставленных совету, по окончании Косовской войны Дечанский монастырь превратился в военную базу сербских полиции, армии и парамилитарных организаций. Прямо на территории монастыря якобы проводились избиения и пытки албанцев.

Сам Янич отрицает всякую причастность к военным преступлениям. Ранее после публикации обвинений Совета игумен обратился в ОБСЕ, представителями которого главе Совета Бехджету Шале было предложено или публично извиниться перед отцом Савой или предстать перед судом. Обе версии, предложенные ОБСЕ, были проигнорированы организацией, которая по-прежнему требует проведения расследования.

Параллельно идет полемика по вопросу о строительстве неподалеку от монастыря трассы, которое может привести к повреждению его объектов.

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