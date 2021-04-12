Анкара, , 23:32 — REGNUM В Турции ожидают прибытия российской делегации для оценки ситуации с коронавирусом в туристических регионах страны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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«Я нахожусь в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить туристические регионы, где введена практика сертификации», — сказал он.

По словам министра, делегация должна посетить провинции Анталья, Мугла, Айдын и Измир. Он выразил надежду, что после оценки ситуации с COVID-19 в этих регионах позиция российской стороны может измениться.

Напомним, ранее сегодня российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге, что в Турции наблюдается самый высокий рост заболеваемости COVID-19 среди стран, с которыми Россия осуществляет авиасообщение. По её словам, уровень заболеваемости в Турции за последнюю неделю вырос до 455 человек на 100 тысяч населения, тогда как в России этот показатель составляет 45 человек на 100 тысяч населения.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заражения новыми штаммами коронавируса в России, в частности британским и южноафриканским, связаны главным образом с их завозом из Турции.

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