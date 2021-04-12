Париж, , 23:30 — REGNUM Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции проголосовала за упразднение некоторых внутренних авиаперелетов Франции. Об этом 11 апреля сообщает Le Figaro.

Горящий рейс Иван Шилов © ИА REGNUM

10 апреля в первом чтении Национальная ассамблея проголосовала за отмену некоторых внутренних авиаперелетов, если существует альтернатива в виде поезда, весь путь которого занимает менее 2 часов 30 минут. Данная мера относится к законопроекту об изменении климата и коснётся полетов между Парижем, Нантом, Лионом и Бордо.

Перелёты по данным маршрутам будут запрещены как Air France, так и другим авиакомпаниям. Законопроект также предусматривает постепенную углеродную компенсацию Air France за отмену внутренних рейсов и запрет на расширение аэропортов, если это приводит к увеличению выбросов.

В то же время защитники окружающей среды настаивают на возвращении к первоначальному предложению Гражданской климатической конвенции Франции с 4-часовым порогом — запретом всех внутренних авиарейсов во Франции, у которых есть альтернатива в виде железнодорожного рейса длительностью менее 4 часов. Депутат от столичного департамента Франции Валь-де-Марн Матильда Пано раскритиковала текущей законопроект. По ее мнению, при введении четырёхчасового порога были бы запрещены авиарейсы, наносящие наибольший вред экологии, такие как Париж — Ницца, Париж — Тулуза и Париж — Марсель.