Тирана, 12 апреля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Албании 12 апреля в результате обследования 1983 человек выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 546 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 128 518 случаев заражения коронавирусом. 98 269 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2321 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них четыре человека в возрасте от 63 до 82 лет — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 28 383. Две трети случаев приходится на Тирану — 19 823. На стационарном лечении находится 204 пациента.

Уже месяц число пациентов, проходящих лечение в больничных учреждениях, сокращается.