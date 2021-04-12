Скопье, , 23:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 12 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 1192 образцов в стране выявили 193 носителя коронавируса. Еще 1014 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 142 034 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4262 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 34 пациентов с диагнозом COVID-19. Уже неделю в стране ежедневно в стране умирает около 40 человек с таким диагнозом. 117 794 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 19 978 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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