Тирана, , 23:16 — REGNUM Технический комитет экспертов 11 апреля постановил, что с понедельника, 12 апреля, комендантский час в Албании будет сокращен: отныне граждане смогут перемещаться вне дома с 6:00 до 22:00. Во все это время также будет разрешена работа баров, ресторанов и магазинов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также с понедельника Албания возобновит авиасообщение с Великобританией.

Отмечается, что сокращение комендантского часа приурочено к началу священного месяца Рамадана, однако его причиной стало улучшение эпидемиологической ситуации.

Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу заявила, что в четвертый COVID-госпиталь за последние четыре дня не поступало новых больных, при этом за неделю число новых случаев заражения сократилось на 12%.

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