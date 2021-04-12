Париж, , 23:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции официально рекомендовало людям с ослабленной иммунной системой, аутоиммунными заболеваниями, трансплантацией или на диализе прививаться от COVID-19 тремя дозами вакцины. Об этом 12 апреля сообщает Le Parisien.

Согласно последним исследованиям, организм людей с ослабленным иммунитетом, для которых риск развития серьезной формы COVID-19 выше, меньше всего реагирует на вакцину. Даже после двух инъекций их иммунная реакция недостаточна, что делает вакцинацию менее эффективной для этой группы пациентов.

Исследование в Университете Джонса Хопкинса показывает, что только 17% пациентов с ослабленным иммунитетом, получившие первую дозу вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech, имели антитела к COVID-19 через двадцать дней после инъекции. Клинические испытания показали выработку антител после второй инъекции вакцин в почти 100% случаев среди населения в целом, по сравнению с только 45% у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Осознавая эту проблему, Главное управление здравоохранения Франции (DGS) 11 апреля рекомендовало вводить людям с очень хрупкой иммунной системой третью дозу вакцины PfizerBioNTech или Moderna.

«В соответствии с уведомлением совета по стратегии вакцинации от 6 апреля 2021 года инъекция третьей дозы вакцины необходима для людей с сильным ослабленным иммунитетом», — написано в заявлении DGS.

Это относится к пациентам с трансплантацией, пациентам на диализе и пациентам с аутоиммунными заболеваниями, получающими сильную иммунодепрессивную терапию.

«Эта третья инъекция должна быть сделана по меньшей мере через 4 недели после второй дозы, или как можно скорее для людей, которые уже превысили этот срок», — написано в заявлении DGS