Москва, 12 апреля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Развитие отношений с Ираном крайне важно для России, заявил 12 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью IRNA.

Mil.ru Россия и Иран

Лавров «Развитие связей с Ираном — один из приоритетов внешней политики России».

Комментируя свой готовящийся визит в Иран, российский дипломат напомнил, что сегодня, 12 апреля, исполнилось 20 лет со дня заключения Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Он пояснил, что, заключив соглашение, Москва и Тегеран «подтвердили обоюдную приверженность выстраиванию отношений на принципах равенства и взаимного доверия». Обе стороны тогда, два десятилетия назад, пообещали уважать суверенитет и независимость друг друга, не вмешиваться во внутренние дела.

Лавров «Во многом благодаря последовательной реализации положений договора взаимодействие между нашими странами вышло на беспрецедентно высокий уровень. Сегодня оно носит интенсивный и насыщенный характер».

Российский министр упомянул такие сферы сотрудничества Москвы и Тегерана как политика, торговля, научно-техническое направление. Он указал на такой важный инфраструктурный проект в Иране как АЭС «Бушер», упомянул поставки в Иран российской вакцины «Спутник V» и планы по производству препарата в Иране.

Напомнил Лавров и таком важном направлении работы как Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка с Ираном), по которому Москва и Тегеран тесно взаимодействуют.

Кроме того, страны успешно координируют «усилия в деле сирийского урегулирования в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата, ведут регулярный диалог по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке в целом».