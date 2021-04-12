Приштина, Сербия, 12 апреля, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 12 апреля провел встречу с послом Словении в крае Бояном Бертонцелем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол вручил Курти поздравительное письмо от президента Словении Янеза Янши и поздравил Курти с вступлением на пост.

Бертонцель заявил, что в ходе председательства Словении в Евросоюзе, которое начнется в июле, Западные Балканы и расширение Европейского союза будут в числе ее приоритетов, а потому Словения поддержит евро-атлантические устремления Косово.

Курти поблагодарил посла за заверения и высоко оценил постоянную поддержку Любляны и участие в делах частично признанной республики.