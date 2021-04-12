Москва, 12 апреля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся в результате столкновения с мачтой уличного освещения на Московской кольцевой автомобильной дороге вечером в понедельник, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Russianname Горящий автомобиль

Как уточняется, авария произошла на 65-м километре МКАД на внутренней стороне в районе пересечения с Таллинской улицей.

Сообщается, что в результате инцидента оказались перекрыты две полосы движения, возгорание к настоящему времени ликвидировано. Подробностей о возможных пострадавших при ДТП в департаменте не приводят.