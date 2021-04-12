Санкт-Петербург, , 22:50 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, петербургский СКА принял на своем льду ЦСКА в рамках шестого матча серии финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой московских гостей со счетом 2:0.

Обе шайбы «армейцев» были заброшены во втором периоде. Голами отличились Максим Шалунов и Максим Соркин. Таким образом, команда тренера Игоря Никитина выиграла серию со счетом 4:2.

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина в третий раз подряд. В 2018-м году «армейцы» уступили кубок «Ак Барсу», проиграв серию в пяти матчах. В сезоне 2018/2019 ЦСКА выиграл свой первый кубок, обыграв в финале «Авангард» со счетом 4:0 в серии. Прошлый сезон КХЛ был завершен на стадии плей-офф из-за коронавируса.