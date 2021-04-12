Оттава, , 22:48 — REGNUM Правительство Канады отменяет разрешение на экспорт военных технологий и изделий в Турцию, сообщил 12 апреля глава МИД Канады Марк Гарно.

Такое решение принято из-за использования канадских военных компонентов Азербайджаном в ходе последнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«После анализа убедительных доказательств того, что канадские технологии, экспортированные в Турцию, применялись в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю об отмене разрешений, приостановленных осенью 2020 года», — указано в заявлении Гарно, опубликованном на сайте МИД Канады.

«Это не совместимо с внешней политикой Канады и с заверениями Турции о конечном использовании», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года Азербайджан проводил военную операцию против Нагорно-Карабахской республики, активно применяя вооружения и военную технику турецкого производства, в частности, беспилотные летательные аппараты.

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