Торонто, Канада, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мейпл Лифс» обменял российского нападающего Александра Барабанова в «Сан-Хосе Шаркс» перед закрытием трансферного окна, информирует в своем твиттере журналист Фрэнк Серавалли.

По данным источника, в качестве компенсации «Торонто» получил права на нападающего Антти Суомелу.

В текущем сезоне Александр Барабанов принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, отличившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1». Заработная плата россиянина составляет 925 тысяч долларов за сезон.

Суомела сыграл 4 матча за «Сан=Хосе» в этом сезоне и не набрал очков.