Челябинск, , 22:40 — REGNUM Житель Челябинска, заколовший ножом свою сожительницу, был задержан бойцами Росгвардии, сообщили 12 апреля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл накануне, 11 апреля. Бойцов группы задержания вневедомственной охраны вызвали на помощь сотрудники полиции в один из домов по улице Северной. Оказалось, что хозяин квартиры нанёс своей сожительнице семь ударов ножом.

Женщина с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки» была госпитализирована; позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Хозяин квартиры сдаваться не хотел, вёл себя агрессивно и держал в руках нож. «После предупреждения сотрудниками Росгвардии о том, что, если мужчина не прекратит противоправные действия, к нему будет применена физическая сила, он бросил нож на пол», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.

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