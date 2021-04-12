Нью-Дели, , 22:31 — REGNUM Индия стала 60-й в списке стран мира, официально одобривших применение российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 12 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» © sputnikvaccine.com

Уточняется, что на сегодняшний день в Индии одобрено три вакцины против коронавируса.

После одобрения препарата Индией российская вакцина может применяться для вакцинирования людей общей численностью 3 млрд человек, что соответствует 40% населения Земли.

«РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. «Спутник V» — одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии», — указано в сообщении РФПИ.

Регистрация российской вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических испытаний в России и позитивных данных дополнительных исследований на территории Индии.

«Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований «Спутник V» и локального производства вакцины… Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата «Спутник V», — заявил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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