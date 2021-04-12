Ижевск, 12 апреля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам января-февраля текущего года население сократилось на 1516 человек, что на 692 человек больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Число умерших выросло на 541 человека, число родившихся сократилось на 151 человека, свидетельствуют данные Удмуртстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

«Демографическая ситуация в январе-феврале 2021 года характеризовалась снижением рождаемости, значительным ростом смертности и естественной убыли населения», — отметили в ведомстве.

По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения республики составила 1,493 млн человек.

Показатель естественной убыли населения составил 1373 человек за два месяца текущего года, миграционная убыль за указанный период составила 249 человек. Отмечается, что миграционная убыль в республике наблюдается с 1999 года.

В то же время выросло число бракосочетаний — на 33 в январе-феврале 2021 года при сравнении с данными годом ранее, число разводов сократилось на 117 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях РФ зафиксирована наибольшая за последние три года убыль населения. В абсолютном выражении она составила 66,5 тыс., 60,9 тыс. и 56,9 тыс. человек соответственно.

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