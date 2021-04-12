Приштина, Сербия, 12 апреля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Лидер Исламской общины Косово муфтий Наим Тернава 12 апреля поздравил единоверцев с началом священного месяца Рамадан и призвал к соблюдению мер по предотвращению распространения COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа выступил с пресс-конференцией, в ходе которой назвал Рамадан месяцем благочестия и мира и напомнил, что за соблюдение положенного в этом месяце поста верующим воздаст награду «сам Аллах».

При этом муфтий подчеркнул важность социального аспекта Рамадана. По словам Тернавы, в этот месяц помимо служения постом в обществе растет сочувствие к ближнему, сближаются семьи, соседи и члены мусульманской общины, при этом они становятся более сдержанными и ответственными, а также более солидарными с представителями других общественных классов.

Обязанностью единоверцев в этот месяц муфтий назвал соблюдение мер по ограничению распространения коронавируса.

Наим Тернава «Наш долг — оберегать себя, семью и общество от заражения. Призываю вас соблюдать меры по борьбе с COVID-19 с надеждой на великого Бога, да поможет он нам как можно скорее провести вакцинацию населения и преодолеть это тяжелое время».

Священный месяц Рамадан продлится с 13 апреля до 12 мая.