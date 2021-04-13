Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Пользователь под именем Kacey Montagu на протяжение долгого времени выдавал себя за корреспондента, который из-за ограничений, связанных с пандемией, не мог лично присутствовать на брифингах Джен Псаки, и потому задавал ей вопросы онлайн через прессу Белого дома. Об этом инциденте рассказывает 12 апреля Politico.

Montagu создал несуществующие аккаунты в социальных сетях и связался с прессой Белого дома, заявив, что он или она являются корреспондентом британского издания Daily Mail. Со временем «несуществующий корреспондент» начал вызывать все больше доверия и коллеги, присутствующие на брифингах пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, начали передавать вопросы Monatgu самой Псаки.

Только на прошлой неделе выяснилось, что аккредитованного корреспондента под такой фамилией не существует. Так и не удалось выяснить, кто и от куда был этот человек, и чем он занимается в реальности.

Регулярную переписку с корреспондентами Белого дома аферист вел с прошлого года и даже создал две страницы в Twitter, @WHschedule и @WHPoolReport, на которые подписались более 1300 человек, в том числе журналисты высокого ранга и некоторые члены администрации Белого дома.

«Я создал аккаунты ради смеха, но также для того, чтобы люди знали, что делает президент и вице-президент. Мне кажется, что количество подписчиков доказывает, что людям действительно было интересно», — рассказал Montagu журналистам Politico и добавил, что он или она стремились привнести прозрачность в действия администрации.

Отметим, что вопросы, которые несуществующий пользователь задавал Псаки, касались политики, пандемии и отношений между президентом Джо Байденом и экс-президентом Бараком Обамой.