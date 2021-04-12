Санкт-Петербург, , 22:24 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на место самого крупного за последние годы пожара на Октябрьской набережной, где 12 апреля с 12 часов пожарные продолжают борьбу с пожаром на фабрике АО «Невская мануфактура».

Пожар на Невской Мануфактуре Дарья Драй © ИА REGNUM

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Беглов выразил соболезнование в связи с гибелью одного из пожарных, высказал слова поддержки семьям троих пострадавших пожарных и пообещал, что город окажет всю необходимую помощь.

Кроме того, губернатор Северной столицы обратил внимание на необходимость восстановить сгоревшее здание памятника промышленной архитектуры и подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону, разрешено только восстановление. По словам Беглова, необходимо усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются объектами культурного наследия.

Также губернатор высказал слова благодарности командованию Западного военного округа за предоставленные для тушения пожара вертолеты.

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