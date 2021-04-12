Подгорица, 12 апреля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. К концу января 2021 года банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму почти 3,2 миллиарда евро, что больше на 1,2% в месячном исчислении.

Дарья Драй ИА REGNUM Старуха-процентщица

По данным Центрального банка Черногории (CBCG), к концу января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года одобрено кредитов на 4,3 процента больше.

Соотношение кредитов и депозитов на конец января было выше, чем за аналогичный период прошлого года и составило 0,95.

По кредитам наиболее востребованы банки со стороны нефинансового сектора и населения — 78,2 процента.

Общий объем депозитов в январе вырос на 0,1% до 3,38 млрд евро по сравнению с декабрем 2020 года. Срочные вклады составили 27,7 процента от общего объема, депозиты до востребования — 71,3 процента. Оставшийся один процент относится к средствам на счете условного депонирования.