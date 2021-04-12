Приштина, , 22:05 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи-Садриу 12 апреля провела встречу с главой миссии Европейского союза по установлению верховенства права в Косово ЕВЛЕКС в Косово Ларсом-Гуннаром Вигемарком.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вигемарк поздравил Османи с вступлением на пост президента (политик заняла этот пост 4 апреля).

Вигермарк обсудил с главой Косово «общие вопросы политики» и оценил как успех завершение формирования властных институтов края после досрочных парламентских выборов 14 февраля.

Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в сфере установления верховенства права и порядка, а также поиске пропавших без вести в годы Косовской войны албанцев. В этой связи Османи поприветствовала постоянный рост отдела ЕВЛЕКС, отвечающий за проведений расследований.

Около 1600 албанцев-косоваров до сих пор остаются в списке пропавших без вести после Косовской войны.

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