Саратов, 12 апреля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В ходе поездки в Саратовскую область президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Валерием Радаевым. Прежде всего президент предложил в официальной обстановке обсудить ситуацию с коронавирусом.

Kremlin.ru В ходе посещения Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина

«Болезнь потихоньку начинает ослабевать, и у нас где-то на сегодня 1,8 тыс. коек и 142 человека в день — заболеваемость. Нам поставили 170 тыс. вакцин, по первой части 125 тыс. человек привиты и вторым компонентом — 85 тыс. человек», — отчитался Радаев.

Он отметил, что спрос и предложение в области вакцинации пока совпадают, прививки реализуются достаточно активно. Пока число желающих привиться соответствует количеству вакцин.

«По экономике: в целом все-таки сработали мы где-то 99% ВРП (валовый региональный продукт) к 2019 году. Неплохо. Индекс промышленного производства — плюс 2%», — продолжил губернатор.

Область собрала в прошлом сезоне 5,5 млн тонн зерна, третий год подряд лидирует в России по сбору подсолнечника, в 2020 году собрано 1,7 млн тонн этой культуры. Радаев подчеркнул, что такой объем позволяет не только работать не внутреннем рынке, но и отправлять продукцию на экспорт.

«По инвестициям практически тоже снижения не было. И я хотел бы, если это возможно, показать: мы реанимировали свой прославленный завод «ТролЗа» и новый автомобиль выпускаем, троллейбус», — сказал Радаев.

Путин уточнил название нового троллейбуса, глава области подтвердил, что его назвали «Адмирал». В 2020 году был выполнен крупный заказ из Санкт-Петербурга, машины поставлялись в Омск и другие регионы. Завод может выпускать до 300 троллейбусов ежегодно.

«Красивая машина», — отметил глава государства.

Радаев добавил, что также ведутся работы по выпуску кузова новых трамваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин посетил Саратовскую область 12 апреля — в День космонавтики. Он посетил открывшийся Парк покорителей космоса, где возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину. Также в рамках видеоконференции президент провел совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.