Нарьян-Мар, 12 апреля 2021, 22:00 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 23,7% населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
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По данным ведомства, первый этап вакцинации прошёл 4 621 житель, 3 041 человек уже завершил вакцинацию. За весь период в регион доставлено 16 158 доз вакцины.
По данным администрации, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 15 жителей НАО.