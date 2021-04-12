Москва, , 21:55 — REGNUM Вашингтон показывает неспособность отказаться от ущербного курса по сохранению своего глобального доминирования, проводя абсолютно контрпродуктивную политику, заявил 12 апреля глава российского МИД Сергей Лавров в интервью агентству Irna.

По мнению Сергея Лаврова, вопреки желаниям США в мире объективно формируется более справедливое и устойчивое многополярное мироустройство.

«Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД России отметил, что США и их вассалы до сих пор пытаются сломать международно-правовую архитектуру, выстроенную вокруг ООН.

Нормы и правила, подчеркнул Лавров, должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а на основе одинаково действующих для всех норм международного права.

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