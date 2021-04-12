Турин, Италия, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, пресс-служба туринского «Ювентуса» сообщила, что защитник Леонардо Бонуччи в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

Футболист переболел коронавирусом и полностью здоров. Это подтвердили результаты двух отрицательных тестов, которые он сдал накануне.

Сообщается, что Бонуччи заразился коронавирус, находясь в расположении сборной Италии. Из-за двухнедельного карантинного режима ему пришлось пропустить матчи «Ювентуса» с «Торино», «Наполи» и «Дженоа» в рамках чемпионата Италии.