Рим, , 21:43 — REGNUM Митинг против антикоронавирусных ограничений в центре Рима в понедельник, 12 апреля, кончился столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

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Участники акции требовали от правительства и парламента немедленной отмены режима ограничений, не позволяющих их предприятиям работать.

Часть улиц и площадей столицы Италии, особенно тех, что расположены вблизи правительственных зданий, были перекрыты в течение всего дня, но это не позволило избежать столкновений.

Это уже не первая акция протеста в Риме, которая завершается стычками ее участников с полицейскими, однако с каждым разом эти столкновения принимают все более ожесточенный характер.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.