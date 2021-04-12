Йошкар-Ола, , 21:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 апреля прививку от коронавируса сделали 31 312 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Из этого числа 19 586 жителей республики получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

Также в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объеме 4,2 тыс. доз. Всего республика получила 42 892 дозы вакцины.

В настоящее время в Марий Эл работают 110 пунктов вакцинации в 19 медучреждениях. Также работают 58 мобильных пунктов. Точки, где можно сделать прививку от коронавируса, развернуты в ряде образовательных учреждений, Моркинском Доме культуры, на заводе «Контакт», в Шоя-Кузнецовском психоневрологическом интернате, у торговых центров «Лента» и «Лето» (Волжск).

Планируется, что с 13 апреля жители республики смогут вакцинироваться в легкоатлетическом манеже «Арена».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в республике выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 17 положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего в начала пандемии в Марий Эл выявили 12 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел с момента начала наблюдения 11 981 житель республики, 218 человек скончались от последствий заражения.