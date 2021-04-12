Филадельфия, США, , 21:41 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, журналист Боб Маккензи в своем твиттере сообщил о том, что «Филадельфия» заключила новое соглашение с форвардом Скоттом Лоутоном.

По данным источника, контракт с канадским нападающим подписан на пять лет на общую сумму в 15 миллионов долларов. Лоутон будет зарабатывать 3 миллиона долларов за сезон.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 26-летний хоккеист отличился 17 (7+10) очками в 38 матчах при показателе полезности «+7».