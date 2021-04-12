Рим, , 21:39 — REGNUM Вакцинация в приоритетном порядке работников образовательных учреждений Италии не является их «привилегией», и установленный порядок должен быть сохранен, с таким заявлением выступили в понедельник, 12 апреля, в национальном профильном профсоюзе.

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Первую прививку от коронавируса получили уже 70% работников школ и вузов, этот процесс должен быть доведен до логического завершения, ведь учителя, как и врачи, вынужденно контактируют со множеством людей, выполняя свои социально значимые обязанности, а потому предложения об их исключении из списка «приоритетных категорий» следует отклонить, уверены в профсоюзе.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 12 апреля, в Италии умерли 114 612 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 358 (днем ранее — на 331). Число подтвержденных носителей выросло на 9789 (днем ранее — на 15 746). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417 человек — на 8588 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человек, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.