Приштина, Сербия, 12 апреля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. На сайте международной инициативы по предоставлению бесплатных вакцин от COVID-19 менее развитым странам COVAX 12 апреля был опубликован список из 146 стран мира, которые получат вакцины в ходе третьего этапа распространения.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди них числится и Косово: ожидается, что в период с апреля по май в край прибудут 100 тысяч доз вакцины производства американской компании Pfizer/BioNTech.

Также посредством COVAX в Косово в рамках второго этапа распространения вакцин должны прибыть еще 76 800 доз вакцины AstraZenecа.

Напомним, 24 тысячи доз вакцины AstraZenecа прибыли в Косово 28 марта также посредством COVAX. Поставка этой партии вакцины позволила начать процесс вакцинации медицинского персонала, преподавателей и пожилых людей от COVID-19.