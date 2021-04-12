Милан, Италия, , 21:34 — REGNUM Поскольку именно в Италии фиксировались континентальные антирекорды по распространению эпидемии коронавируса, то очевидно, что «что-то в системе не функционирует», заявил в понедельник, 12 апреля, лидер итальянской «Лиги» (входит в правящую «широкую» коалицию) Маттео Сальвини.

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Он предложил поинтересоваться у главы Минздрава Роберто Сперанцы, каким образом тому удалось в период эпидемии написать книгу, которая не была издана только в в силу поднявшегося общественного возмущения.

По данным на 12 апреля, в Италии умерли 114 612 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 358 (днем ранее — на 331). Число подтвержденных носителей выросло на 9789 (днем ранее — на 15 746). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417 человек — на 8588 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человек, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.