Москва, , 21:31 — REGNUM Федеральный бюджет в I квартале 2021 года исполнен с профицитом в 205,019 млрд рублей, или 0,05% ВВП. Такую предварительную оценку приводит 12 апреля Министерство финансов России.

Согласно данным ведомства, в январе-марте в бюджет поступило 5 трлн 299,2 млрд рублей доходов, что составляет 28,2% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2021 год.

В том числе, как сообщается нефтегазовые доходы бюджета составили 1 трлн 618 млрд рублей, а ненефтегазовые — 3 трлн 681 млрд рублей.

Расходы бюджета за три месяца исполнены в объёме 5 трлн 94,2 млрд рублей, или 23,7% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 22,7% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба в I квартале перечислила в бюджет 3 трлн 354,6 млрд рублей доходов, что составляет 27,5% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2021 год. От Федеральной таможенной службы поступило 1 трлн 330,1 млрд рублей, или 26,7% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органов за три месяца перечислили в бюджет в общей сложности 614,5 млрд рублей, или 38,8% к прогнозным показателям на текущий год.

Напомним, ранее Минфин также представил данные об исполнении консолидированного бюджета российских регионов, согласно которым по итогам I квартала 2021 года показатель вышел на профицитный уровень.