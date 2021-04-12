Тюмень, , 21:26 — REGNUM В Тюмени в гаражах в районе улицы Мельникайте 12 апреля была найдена гуляющая без присмотра четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Ребёнка заметила сотрудница продуктового магазина и вызвала полицию, сообщили изданию в УМВД России по Тюменской области. Девочка не смогла назвать свой адрес, кто родители, только назвала имя — Лера.

Сейчас родители ребёнка установлены. С ними работает инспектор по делам несовершеннолетних. К счастью, ребёнок не пострадал. Известно, что Лера из многодетной семьи, которая недавно приехала в Тюмень из Кургана.

«Отец девочки отпустил ее одну на улицу. Брат гулял во дворе: отец за ним и отправил. В результате девочка ушла от дома по улице Елизарова до Мельникайте», — пояснили в пресс-службе полиции.

На отца ребёнка составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).