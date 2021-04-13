Нью-Мексико, США, 13 апреля 2021, 06:50 — REGNUM Законопроект, предусматривающий легальное употребление и продажу марихуаны планирует подписать губернатор штата Нью-Мексико Мишель Гришам. Об этом 12 апреля сообщает издание Associated Press.
Губернатор, демократ, поддержала реформу, как способ создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в штат.
В офисе сообщили, что церемония подписания документа запланирована на вечер 12 апреля.
Отмечается, законопроект был выдвинут преимущественно за счёт демократического большинства в палате законодательного органа штата.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Орегон было отменено уголовное наказание за хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков.