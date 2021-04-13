История вопроса

В ряде стран мира власти легализовали марихуану для использования в медицинских и рекреационных целях. Первой страной, где в 2013 году был легализован данный наркотик, стал Уругвай. С 2017 года его легально продают в аптеках. Большинство стран, включая Россию, придерживаются иной политики в данном вопросе. В марте 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что легализация наркотических средств, в частности каннабиса, во многих странах мира — это прямой путь в «наркотический ад». Он напомнил о документе Генеральной Ассамблеи ООН, где наркотики названы общемировой ответственностью. На февраль 2018 года Конвенцию о наркотических средствах, цель которой - запрет производства и доступа к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, за исключением научных исследований и медицинского назначения, подписали 186 государств.