Рим, , 21:21 — REGNUM Граждане Италии старше 60 лет могут получить прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca без предварительной записи, заявил в понедельник, 12 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Вакцина AstraZeneca (сс) bratislavskysamospravnykraj

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Ранее использование этой вакцины в Италии после ряда смертельных исходов приостанавливалось, но позже возобновилось. Все, кто получил первую прививку этой вакциной, должны получить ее же повторно, постановили власти страны.

При этом сообщается о многочисленных случаях отказа от прививок AstraZeneca (несмотря на предварительное продолжительное ожидание в онлайн-очереди). По данным социологов, более 40% граждан страны не доверяют этому производителю.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 12 апреля в Италии умерли 114 612 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 358 (днем ранее — на 331). Число подтвержденных носителей выросло на 9789 (днем ранее — на 15 746). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417 человек — на 8588 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человека, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.