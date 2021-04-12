Москва, , 21:20 — REGNUM От обязанностей члена коллегии МИД России освобождён госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано 12 апреля на официальном портале правовой информации.

«Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел РФ Мезенцева Дмитрия Фёдоровича», — сообщается в распоряжении, которым членом коллегии МИД России утверждён директор Правового департамента министерства Евгений Загайнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Мезенцев был назначен на пост госсекретаря Союзного государства. Ранее дипломат два года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии.

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