Лондон, , 21:18 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3568 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 12 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии на территории страны выявлено уже 4 373 343 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 127 100 случаев смерти от заболевания.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 21,5%, а количество умерших от COVID-19 — на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получили уже 32 190 576 британцев, обеими компонентами вакцины привиты 7 656 205 человек.