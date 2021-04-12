Санкт-Петербург, , 23:20 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга — подразделение городской администрации — подготовил заявление о преступлении в УМВД по Невскому району города из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура». Огонь уничтожил несколько зданий — объектов культурного наследия регионального значения, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.

Мужчина наблюдает за пожаром на фабрике «Невская мануфактура» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнили в КГИОП, здания, расположенные на Октябрьской набережной, 50, литера А и подлитеры А-5, А-6, А-15, являются объектом культурного наследия регионального значения (ансамбль) «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» в составе: «Главный производственный корпус с водонапорной башней», «Дом владельца», «Дымовая труба».

На момент осмотра сотрудником КГИОП пожар еще не потушен, на объекте работают сотрудники МЧС, доступ на территорию комплекса ограничен. Зафиксировано обрушение кровли и перекрытий, обугленные стены, открытое горение.

«КГИОП подготовлено заявление о преступлении в УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга, — уточнили в пресс-службе. — В соответствии с нормами, установленными федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», потребуется реставрация посредством восстановления утраченных частей здания».

Как сообщало ИА REGNUM, локализация пожара на Октябрьской набережной произошла лишь в 22:22 мск. В настоящий момент в производственном здании размерами 35×150 метров происходит тление в завалах на площади 1000 кв. метров.

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