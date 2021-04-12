Рим, , 21:12 — REGNUM Лето 2021 года в Италии пройдет в существенно более благоприятных эпидемиологических условиях, чем были годом ранее, заявил в понедельник, 12 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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При этом он подчеркнул, что не нужно пока ждать полной отмены ограничений и «полной свободы»: такой этап наступит не раньше, чем будет привито от коронавируса большинство граждан страны.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 12 апреля, в Италии умерли 114 612 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 358 (днем ранее — на 331). Число подтвержденных носителей выросло на 9789 (днем ранее — на 15 746). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417 человек — на 8588 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человек, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.