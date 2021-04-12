Подгорица, 12 апреля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Средний мартовский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составляет 37,52 евро, говорится в сообщении энергетической компании EPCG.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление — 16,40 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в предыдущем месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли электричество в среднем на 47,57 евро.

58,63% домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 15,59% потребителей, от 50 до 100 евро — 18,9% клиентов, а потребление свыше 100 евро у 6,79% потребителей.

В марте 2021 года домохозяйства потребили 122 364 474 кВт-ч (киловатт-часов) электроэнергии, что на 3,4% больше, чем потребление, реализованное в феврале, или примерно на пять процентов больше, чем потребление, реализованное в марте 2020 года.