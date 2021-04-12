Женева, Швейцария, , 21:11 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 675 707 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 135 646 617 человек. Такие данные приводит 12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 11 746 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 930 732.

Рост числа новых случаев заболевания в мире продолжается уже седьмую неделю подряд. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю было выявлено почти 4,5 миллиона инфицированных, скончались 75 825 больных COVID-19.

В первую десятку стран по распространению инфекции за неделю входят Индия, Бразилия, США, Турция, Франция, Польша, Иран, Аргентина, Германия и Украина.