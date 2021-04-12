Москва, , 21:07 — REGNUM Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что первый полёта человека в космос «без Украины был бы невозможен», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Она отметила, что украинским конструкторам «ничего не мешает» «покорять космические просторы». Другое дело, что пока у Украины нет упехов в этом вопросе, разве что только «в мечтах».

Захарова «Россия никогда не делила славу космических побед».

Она напомнила, что в освоении космоса принимали участие все республики СССР, на покорение невероятной цели работали не только учёные, но и люди других профессий.

Захарова «Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики Зеленский заявил: «Без лишней скромности скажу, что без Украины он (первый полёт человека в космос — прим. ИА REGNUM) был бы невозможен».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: полёт человека в космос без Украины был бы невозможен