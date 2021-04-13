Джорджия, , 06:57 — REGNUM Один подозреваемый убит, один задержан, три полицейских ранены в результате инцидента со стрельбой, которая произошла рано утром 12 апреля в штате Джорджия. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщило агентство Associated Press.

Как уточнил начальник полиции штата, Брэндон Даунсон, ночью патруль преследовал машину, которая неслась по шоссе со скоростью 179 км/ч. Обнаружив погоню, водитель выстрелил в полицейских, что вывело их машину из строя.

Другой патрульный начал погоню за правонарушителем, но из-за выстрелов также потерял управление и врезался в дорожный столб.

В итоге очередному патрулю удалось остановить машину. В результате погони один из преступников был убит, а второй взят под стражу. Сейчас он находится в тюрьме, а пострадавшие полицейские в больнице.

Дело передали в бюро расследований штата Джорджия.